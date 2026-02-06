Can Armando Güner: Galatasaray aşkıyla büyüdüm

GALATASARAY'IN yeni transferi Can Armando Güner imzanın ardından Galatasaray YouTube Kanalı'na açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu imza sonrası açıklamasında şu ifadelere verdi:

"Galatasaray için oynamak benim için çok büyük bir onur ve şeref. Bir an önce sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Galatasaray aşkıyla büyüdüm. Daha önce maça da geldim. Sanki gerçek değil yaşadıklarım. Çok farklı bir şey. Takım da beni çok iyi karşıladı. Güzel bir dostluk oldu.

Kişisel olarak gelişmek zorundayım. Takıma hedefleri doğrultusunda yardımcı olmak istiyorum. Galatasaray'ın hedefi her zaman şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak. Bir an önce başlayıp bu hedeflerin peşinden koşmamız gerekiyor."