Galatasaray'ın yeni transferi Angelino büyük başarılara imza atmak istiyor

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı taraftarlarla beraber büyük başarılara imza atmak istediklerini söyleyerek, "Takımın önemli bir parçası olmak istiyorum" dedi.

Galatasaray'ın yeni transferi İspanyol sol bek oyuncusu Angelino, sarı-kırmızılıların Avusturya kampında kulüp televizyonuna özel açıklamalarda bulundu. Kaliteli bir takıma sahip olduklarını ve Avrupa'da başarı için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden İspanyol futbolcu, "Kulüpler arasında anlaşmanın sağlaması uzun sürdü. Ben zaten baştan itibaren istekliydim. Erden Bey'e ve kulübe çok teşekkür ediyorum. Erden Bey, bu işin bir an önce hallolması için çok mücadele etti. Sahada onları en iyi şekilde temsil ederek karşılığını vereceğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"Takımın önemli bir parçası olmak istiyorum"

Takımda çok iyi karşılandığını ifade eden Angelino, "Oynamayı ve oynayabildiğim yerlerde olmayı seviyorum. Oynadığım her yer benim için farklı bir deneyimdi. Ailem için de burasının iyi olacağını düşünüyorum. Bu harika taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum. Onlara da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğimde her seferinde çok iyi karşılanıyordum. İnanılmaz oyuncularla çalıştım. Bana çok destek oldular. Bu tarz şeyler çabuk adapte olmanızı sağlıyor. Burada da aynı şekilde. Adaptasyonun kısa sürede olmasını istiyorum. Kendimi kısa sürede sahada göstererek takımın önemli bir parçası olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'i daha önceden de takip ettiğini söyleyen sol bek oyuncusu, "Süper Lig'de tanıdığım birçok oyuncu var. Derbileri biliyorum. Taraftar desteğinin ne kadar büyük olduğunu biliyorum. İzlediğim ve gördüğüm yıllarda burada çok iyi oyuncular oynuyordu. Bazıları benim arkadaşlarım. Onların anlattıklarından biliyorum. Hepsi Türkiye'de ne kadar büyük takımların olduğunu ve önemli bir lig olduğunu söyledi" dedi.

"Güçlü olduğum yön hücum"

Savunmadan çok hücumda daha iyi olduğunu sözlerine ekleyen 26 yaşındaki futbolcu, "Çok istekliydim. Dostluk maçı olsa da bir an önce forma giymek istiyordum. Adım adım kendimi alıştırarak gideceğim. Stadyum karşısında taraftarlarımıza karşı oynayacağım günü iple çekiyorum. Burada çok iyi karşılandım. Kendi dilimi konuşan insanların olması önemli. Kaptan Muslera ilk günden beri beni kucakladı. Çok yardımcı oldu. Herkesle daha iyi iletişimimin olacağını düşünüyorum. Her takımda olması gereken sağlıklı bir rekabet olacak. Takım için en iyisi bu. Mücadele ve rekabet ederek hepimiz daha ileriye gideceğiz. Hepimizin seviyesinin artması için iyi bir şey. Son yıllarda farklı şekillerde oynadım. Dört kişinin geriden oyun kurarak oynadığı oyunun önemli olduğunu düşünüyorum. Savunmadan çok biraz hücumda olduğum doğru. Son pasları atmak, ortalar... Güçlü olduğum yönün hücum olduğunu söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Avrupa'da olabildiğince ileriye gitmeye çalışmalıyız"

Avrupa kupalarında başarılı olmanın önemine dikkat çeken Angelino, "Oynadığı dönemde Okan Hoca'yı izleme şansı bulamadım ama antrenmanda beraber oynadık. Topu kontrol edişinden ne kadar büyük bir oyuncu olduğunu görebiliyorum. Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'e karşı oynamıştık. Benim için her şeyin iyi gittiği bir gün olmuştu. Tekrar şampiyon olmak bizim için önemli. Kupa kaldırmak istiyoruz. Daha sonra Avrupa'da da olabildiğince ileriye gitmeye çalışmalıyız. Çünkü çok büyük oyuncularımız, yüksek bir takım kalitemiz var. Her gün mücadele edip en iyi şekilde oynamamız gerekiyor. Daha iyi yere gelmek için çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İspanyol futbolcu, stadyum atmosferi ve taraftarlar ile ilgili ise şu sözleri kullandı:

"Stadyum ve oradaki atmosferle ilgili çok video izledim. Çılgınca bir atmosfer var. Oyuncu olarak oraya gidip bu renkleri temsil etmek inanılmaz bir deneyim olacak diye düşünüyorum. Bu anı dört gözle bekliyorum. Taraftarlarımızı tanımak ve onlarla birlikte büyük başarılar imza atmak istiyorum. Hep beraber mücadele edelim ve sonunda kutlamalara katılalım." - İSTANBUL