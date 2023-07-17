Galatasaray'ın yeni transferi Angelino: 'Bu harika taraftarın önünde oynayacağım için çok mutluyum'

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı forma altında performansını göstererek takımın önemli bir parçası olmak istediğini belirtti. İspanyol sol bek, sarı-kırmızılı kulübün yayın organı olan Galatasaray TV'ye açıklamalarda bulundu.