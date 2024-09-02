Galatasaray'ın yeni sol beki Ismail Jakobs oldu

Galatasaray'ın yeni sol beki Ismail Jakobs, sarı-kırmızılıların tarihindeki 4. Senegalli futbolcusu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek pozisyonuna bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs'u kadrosuna dahil etti.

Jakobs aynı zamanda Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti. - İSTANBUL