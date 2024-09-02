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Galatasaray'ın yeni sol beki Ismail Jakobs oldu

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Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında sol bek pozisyonuna 25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs'u transfer etti. Jakobs, Galatasaray'ın tarihindeki 4. Senegalli futbolcu oldu.

Galatasaray'ın yeni sol beki Ismail Jakobs, sarı-kırmızılıların tarihindeki 4. Senegalli futbolcusu oldu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek pozisyonuna bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs'u kadrosuna dahil etti.

Jakobs aynı zamanda Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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