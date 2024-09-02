Galatasaray'ın yeni sol beki Ismail Jakobs oldu
Galatasaray, transfer çalışmaları kapsamında sol bek pozisyonuna 25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs'u transfer etti. Jakobs, Galatasaray'ın tarihindeki 4. Senegalli futbolcu oldu.
Galatasaray'ın yeni sol beki Ismail Jakobs, sarı-kırmızılıların tarihindeki 4. Senegalli futbolcusu oldu.
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, sol bek pozisyonuna bir takviye yaptı. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Fransız ekibi Monaco'da forma giyen 25 yaşındaki futbolcu Ismail Jakobs'u kadrosuna dahil etti.
Jakobs aynı zamanda Galatasaray'ın 4. Senegalli futbolcu oldu. Sarı-kırmızılılarda daha önce Mohamed Sarr, Badou Ndiaye ve Mbaye Diagne forma giymişti. - İSTANBUL