Galatasaray'ın Yeni Sezon Kamp Programı Açıklandı

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Galatasaray Futbol Takımı, 19-23 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'da kamp yapacak. Bu süreçte Admira Wacker ve Cagliari ile hazırlık maçları oynayacak.

Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon öncesi kamp programı belli oldu.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılı takımın Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki hazırlık kampı, 19-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Galatasaray, bu tarihler arasında Summer Series Upper Austria kapsamında Raiffeisen Arena'da 2 hazırlık maçı oynayacak.

İlk hazırlık maçında 20 Temmuz'da Avusturya Bundesliga takımlarından Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, ikinci hazırlık müsabakasında ise 23 Temmuz'da İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari'yle karşılaşacak.

Cagliari maçının ardından İstanbul'a dönerek hazırlıklarına tesislerinde devam edecek sarı-kırmızılı takım, 26 Temmuz'da Fransa temsilcisi Strasbourg, 2 Ağustos'ta ise İtalya ekibi Lazio'yla RAMS Park'ta karşılaşacak.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
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