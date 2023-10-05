Galatasaray'ın yeni isim ve forma sponsoru belli oldu

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Galatasaray'ın yeni sezonda isim ve forma sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılı ekibin isim ve forma sponsorluğunu Ekmas Group üstlendi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta gerçekleştirilen sponsorluk anlaşmasına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, Ekmas Group Onursal Başkanı Rafet Ekmekçioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu katıldı.

Sadece futbol branşını değil, amatör branşları da aynı şekilde büyütmeleri gerektiğini ifade eden Dursun Özbek, "Değerli basın mensupları, bizi izleyen sevgili Galatasaraylılar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün Galatasaray Spor Kulübü olarak Ekmas Group ile Erkek Basketbol Takımımız için yaptığımız isim ve forma sponsorluğu anlaşmasının imza töreni için bir aradayız. Bu anlaşma için Ekmas Group'a, Sayın Özgür Ekmekçioğlu ve Sayın Rafet Ekmekçioğlu'na teşekkürlerimi sunuyorum. Galatasaray'ın geçmişte olduğu gibi bugün de Avrupa'daki başarılara ulaşması için sponsorluk gelirlerimizi en üst seviyeye ulaştırmanın zaruret olduğunu hepimiz biliyoruz. Sadece futbol için değil amatör şubeleri de aynı şekilde büyütmemiz çok önemli. Bugünü bu açıdan önemli bir adım olarak görüyorum. Erkek Basketbol Takımımız, Yenilmez Armadamız, geçtiğimiz sezonlarda Nef markasıyla önemli başarılara imza attı. Nef markasına ve Erden kardeşime bir kez daha kulübe verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Ekmas Group, verdiği desteklerle Türk sporuna yabancı olmayan bir marka. Şimdi Galatasaray Ekmas olarak erkek basketbolda başarının sürekli hale gelmesi için hep birlikte çalışacağız. Bu sene elimizdeki imkanları zorlayarak iyi bir kadro kurduk. Bu kadronun hem Avrupa'da hem Türkiye'de önemli başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Ekmas Group'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

ERDEN TİMUR: BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRECEĞİZ

Basketbolda başarılı bir sezon geçireceklerini dile getiren Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, "Ekmas basketbol konusunda destek gündeme gelince bu konuyu gündemlerine almaları, böyle bir destekte bulunmaları hakikaten Galatasaray'ımız için çok değerli. Yurt içinde ve yurt dışında çok önemli faaliyetleri olan, büyük bir grup. Geçmişte ticari münasebetimiz olduğu için bilfiil biliyorum. Basketbolda bu sene çok güzel bir kadro kuruldu. Hocamız, takımımızla iki sene öncesinde olduğu gibi başarılı bir sezon geçireceğiz. Bu ivmeyi devam ettirerek sürdürmesini istiyoruz. Burada desteğini esirgemeyen, uzun vadeli iş birliği kurma iradesini ortaya koya Ekmas Group'a, Özgür Beye, Rafet Beye ve tüm Ekmas ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz" şeklinde konuştu.

RAFET EKMEKÇİOĞLU: HEPİMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN

Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulunan Ekmas Group Onursal Başkanı Rafet Ekmekçioğlu, "Ekmas Group olarak ülkemizin uluslararası arenadaki spor camiasında gururlu kulübü Galatasaray ile birlikte olmaktan şahsım ve şirketim adına gurur duyuyorum. Şirketimiz sportif faaliyetler alanında uzun süredir çalışmalarına devam etmektedir. Genelde amatör kulüplerden başlayan bu çalışma, ilerleyen süreçlerde Altay, Menemenspor, Bergama Spor ve diğer kültür faaliyetleriyle, sosyal sorumluluk projelerini yerine getirmekteyiz. Ekmas Group olarak bu sezon Galatasaray'a vereceğimiz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

ÖZGÜR EKMEKÇİOĞLU: ADI SPONSORLUK AMA İŞ VE GÖNÜL BİRLİKTELİĞİ OLAN BU PROJE İÇERİSİNDE YER ALMANIN KIYMETİNİ ÇOK İYİ BİLİYORUM

Sözlerine Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manhcester United'ı mağlup eden futbol takımını kutlayarak başlayan Ekmas Group Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, "Manchester United galibiyeti bizleri keyiflendiren ve heyecanlı bir maç oldu. Böyle gururlu bir skorla ülke puanımıza katkıda bulundukları için bütün takıma, yönetime, başta başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bunlar çok kıymetli, bizi gururlandıran şeyler. Adı sponsorluk ama iş ve gönül birlikteliği olan bu proje içerisinde yer almanın kıymetini çok iyi biliyorum. Avrupa'da, uluslararası arenada ülkemizi temsil eden Galatasaray Spor Kulübü ile bu iş birliğini yapmaktan gurur duyuyorum. Bu sponsorluk sürecinde Erden Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Onunla ayrı bir dostluğumuz var. Bu sürecin sadece bugünle kalmayacağını, bu iş birliğini uzun vade götürmek istediğimizi, sadece basketbol tarafından değil tüm spor tarafında sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte olmasını temenni ediyorum. Çok heyecanlıyız. Güzel bir reklam filmi oldu. İbrahim Bey'e de teşekkür ederim. Güzel bir tanıtım oldu. Size de burada bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür ediyorum" dedi.