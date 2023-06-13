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Galatasaray'ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson

Galatasaray'ın vazgeçilmezleri Muslera ve Nelsson

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı isimleri; kaleci Fernando Muslera ile savunma oyuncusu Victor Nelsson oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı isimleri; kaleci Fernando Muslera ile savunma oyuncusu Victor Nelsson oldu.

Galatasaray'da 12. sezonunu tamamlayan ve büyük başarılar yaşayan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, bu sezon takımının sahaya çıktığı 34 maçın 33'ünde görev alarak 2 bin 965 dakika sahada kaldı.

Forma giydiği maçlarda kalesinde 26 gol gören 36 yaşındaki Muslera, sarı kart cezalısı olduğu için sadece 14. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamadı.

Galatasaray'da ikinci sezonunu geçiren Danimarkalı Victor Nelsson da 33 maçta 2 bin 964 dakika süre aldı. Başarılı savunma oyuncusu, sarı kart cezası nedeniyle sadece 25. haftadaki Arabam.com Konyaspor maçında forma giyemedi.

Boey, 31 maçta 2 bin 715 dakika sahada kaldı

Galatasaray'da kadroda düşünülmediği için sezon öncesi kamplarına götürülmeyen Sacha Boey, bu sezon en fazla forma giyen oyunculardan biri oldu.

Yerine transfer edilen Leo Dubois'nın sakatlığında kaptığı formayı bırakmayan Fransız futbolcu, sergilediği istikrarlı ve başarılı performansla takımının şampiyonluğuna büyük katkı sağladı.

Tamamı ilk 11'de başladığı 31 maçta 2 bin 715 dakika görev yapan Boey, Muslera ve Nelsson'dan sonra bu sezon sarı-kırmızılı formayı en fazla terleten isim olarak dikkati çekti.

Icardi 24 maçta forma giydi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, 21'i ilk 11 olmak üzere 24 karşılaşmada görev yaptı.

Kaydettiği 22 golle sarı-kırmızılı takımın en skorer oyuncusu olan Arjantinli futbolcu, bin 890 dakika sahada kaldı.

Sarı-kırmızılı takımın devre arasında renklerine dahil ettiği İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo da 10 lig maçında 350 dakika forma giydi.

Kerem Aktürkoğlu 34 maçta da oynadı

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon takımının sahaya çıktığı tüm lig maçlarda forma giydi.

Kerem Aktürkoğlu, 34 karşılaşmada toplam 2 bin 601 dakika süre aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin milli futbolcularından Abdülkerim Bardakcı da 30 maçta 2 bin 655 dakika forma terletti.

Yusuf Demir sadece 67 dakika sahada kaldı

Galatasaray'ın büyük umutlarla renklerine bağladığı Yusuf Demir, bu sezon bekleneni veremedi.

Sezon başında transfer edilen genç futbolcu, hepsinde sonradan dahil olduğu 5 maçta sadece 67 dakika forma giydi.

Sarı-kırmızılı takımın sezon başında aldığı Mathias Ross ise ligde forma şansı bulamadı.

Futbolcuların oynama süreleri

Galatasaray'da futbolcuların Süper Lig'de oynama süreleri şöyle:

Futbolcuİlk 11 Maç Süre
Fernando Muslera33332965
Victor Nelsson33332964
Sacha Boey31312715
Abdülkerim Bardakcı30302655
Kerem Aktürkoğlu31342601
Lucas Torreira28312413
Sergio Oliveira29322336
Dries Mertens27302063
Mauro Icardi21241890
Milot Rashica20261702
Yunus Akgün10251006
Leo Dubois921979
Barış Alper Yılmaz825852
Patrick van Aanholt910804
Berkan Kutlu624753
Kazımcan Karataş811724
Bafetimbi Gomis723677
Fredrik Midtsjö521617
Samuel Adekugbe66515
Emin Bayram47423
Haris Seferovic410375
Nicolo Zaniolo210350
Juan Mata316336
Emre Taşdemir55319
Emre Akbaba35174
Kaan Ayhan15109
Okan Kocuk1295
Yusuf Demir

567
Emre Kılınç

238
Taylan Antalyalı

112
Hamza Akman

18
Alexandru Cicaldau

15
Özgür Baran Aksaka

11

Kaynak: AA / Ercan Çakar - Spor

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