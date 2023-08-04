Galatasaray'ın UEFA'ya bildirilen kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray'ın UEFA'ya bildirilen kadrosunda Mauro Icardi, Wilfried Zaha ve Günay Güvenç gibi yeni transferler de yer alıyor.