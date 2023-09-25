Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri haftayı galibiyetle kapattı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakipleri Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag haftayı galibiyetle tamamladı. Bayern Münih, Bochum'u 7-0 yenerken Harry Kane 3 gol attı. Manchester United ise Burnley'i 1-0 mağlup etti. Kopenhag ise deplasmanda Brondby'yi 3-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.