Haberler ›› Spor ›› Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri galibiyetle kapattı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakipleri galibiyetle kapattı

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 3 rakibi de haftayı galibiyetle kapattı. Bayern Münih, Borussia Dortmund'u 4-0 yenerken, Manchester United da Fulham'ı 1-0 mağlup etti. Kopenhag ise Randers'i 4-2 yendi ve liderliğini sürdürdü.