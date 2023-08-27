Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Molde'yi konuk edeceği karşılaşmada Polonyalı hakem düdük çalacak

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında 29 Ağustos Salı günü sahasında Molde'yi konuk edeceği karşılaşmada Polonyalı hakem Szymon Marciniak düdük çalacak.

Galasaray ile Molde, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş karşılaşmasında 29 Ağustos Salı günü karşı karşıya gelecek. Rams Park'ta saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Marciniak'ın yardımcılıklarını ise Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik üstlenecek.

Galatasaray, deplasmanda oynanan ilk karşılaşmada rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.