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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu

Spor Haberleri

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin kazananı ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda muhtemel rakibi belli oldu. Sarı-kırmızılılar, Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile oynayacağı 3. eleme turu eşleşmesini geçmesi halinde play-off turunda Klaksvik (Faroe Adaları) - Molde (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Aslan, Olimpija Ljubljana'yı elemesi durumunda play-off turundaki rakibi ile 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ljubljana Spor Haberler

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