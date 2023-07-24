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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu 3. ön eleme turu kura çekimi yapıldı. Galatasaray, Zalgiris'i elemesi durumunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. ön eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirildi. Turun ilk maçları 8-9 Ağustos, rövanşları ise 15 Ağustos'da oynanacak. Galatasaray, 2. ön eleme turundaki rakibi Zalgiris'i elemesi durumunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibi ile eşleşecek.

Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

Rakw Czestochowa (Polonya) / Qarabağ FK (Azerbaycan) - Aris Limassol FC (Güney Kıbrıs) / FC BATE Borisov (Belarus)

HK Zrinjski (Bosna Hersek) / K Slovan Bratislava (Slovakya) - FC Sheriff Tiraspol (Moldova) / Maccabi Haifa FC (İsrail)

AEK Athens FC (Yunanistan) - GNK Dinamo (Hırvatistan) / FC Astana (Kazakistan)

Ludogorets (Bulgaristan) / NK Olimpija Ljubljana (Slovenya) - FK algiris Vilnius (Litvanya) / Galatasaray (Türkiye)

Breidablik (İzlanda) / F.C. Copenhagen (Danimarka) - AC Sparta Praha (Çekya)

K Klaksvk (Faroe Adaları) / BK Hcken (İsveç) - HJK Helsinki (Finlandiya) / Molde FK (Norveç)

SC Braga (Portekiz) - FK TSC Baka Topola (Sırbistan)

Rangers FC (İskoçya) - Servette FC (İsviçte / KRC Genk (Belçika)

SC Dnipro-1 (Ukrayna) / Panathinaikos FC (Yunanistan) - Olympique de Marseille (Fransa)

PSV Eindhoven (Hollanda) - SK Sturm Graz (Avusturya) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Ludogorets Ljubljana Spor Haberler

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