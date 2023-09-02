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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı açıklandı

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Galatasaray'ın A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleştiği UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı açıklandı. İlk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak olan Galatasaray, diğer maçlarını ise deplasmanda ve evinde oynayacak.

Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maç programı açıklandı. A Grubu'nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.

Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

20 EYLÜL ÇARŞAMBA

Galatasaray - F.C. Copenhagen

3 EKİM ÇARŞAMBA

Manchester United - Galatasaray

24 EKİM ÇARŞAMBA

Galatasaray - FC Bayern München

8 KASIM ÇARŞAMBA

FC Bayern München - Galatasaray

29 KASIM ÇARŞAMBA

Galatasaray - Manchester United

12 ARALIK ÇARŞAMBA

F.C. Copenhagen - Galatasaray

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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