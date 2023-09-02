Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı açıklandı
Galatasaray'ın A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleştiği UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı açıklandı. İlk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak olan Galatasaray, diğer maçlarını ise deplasmanda ve evinde oynayacak.
Uefa Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın maç programı açıklandı. A Grubu'nda; Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip, ilk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak.
Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:
20 EYLÜL ÇARŞAMBA
Galatasaray - F.C. Copenhagen
3 EKİM ÇARŞAMBA
Manchester United - Galatasaray
24 EKİM ÇARŞAMBA
Galatasaray - FC Bayern München
8 KASIM ÇARŞAMBA
FC Bayern München - Galatasaray
29 KASIM ÇARŞAMBA
Galatasaray - Manchester United
12 ARALIK ÇARŞAMBA
F.C. Copenhagen - Galatasaray