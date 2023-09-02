Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı açıklandı

Galatasaray'ın A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleştiği UEFA Şampiyonlar Ligi maç programı açıklandı. İlk maçını 20 Eylül Çarşamba günü evinde oynayacak olan Galatasaray, diğer maçlarını ise deplasmanda ve evinde oynayacak.