Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maç kadrosu açıklandı
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Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maç için UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transferler Wilfried Zaha, Günay Güvenç ve Mauro Icardi'yi yer verdi. Kerem Demirbay, Batuhan Şen, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç ve Yusuf Demir ise listede yer almadı.
Uefa Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Slovenya temsilcisi NK Olimpija Ljubljana ile karşılaşacak Galatasaray, maç kadrosunu açıkladı.
UEFA'ya bildirilen maç kadrosu listesinde yeni transfer Wilfried Zaha, Günay Güvenç ve bonservisi alınan Mauro Icardi yer aldı.Sarı-kırmızılı ekibin UEFA'ya sunduğu A listede Fernando Muslera, Günay Güvenç, Berk Balaban, Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Wilfried Zaha, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Cedric Bakambu bulunuyor. B listede ise genç oyuncular Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Caner Doğan, Baran Aksaka, Hamza Akman, Efe Akman ve Baran Demiroğlu yer alıyor.Öte yandan yeni transfer Kerem Demirbay'ın yanı sıra Batuhan Şen, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç ve Yusuf Demir UEFA'ya bildirilen listelerde yer almadı.
Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile 8 Ağustos Salı günü deplasmanda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor