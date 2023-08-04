Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu maç kadrosu açıklandı

Galatasaray, NK Olimpija Ljubljana ile oynayacağı maç için UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transferler Wilfried Zaha, Günay Güvenç ve Mauro Icardi'yi yer verdi. Kerem Demirbay, Batuhan Şen, Olimpiu Morutan, Emre Kılınç ve Yusuf Demir ise listede yer almadı.