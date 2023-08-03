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Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 8 Ağustos Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oyanayacağı karşılaşmayı İsveç...

Spor Haberleri

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 8 Ağustos Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oyanayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek.

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 8 Ağustos Salı günü Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana ile oyanayacağı karşılaşmayı İsveç Futbol Federasyonu'ndan Andreas Ekberg yönetecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Slovenya Spor Haberler

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