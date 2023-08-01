Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçı öncesi teknik direktörlerden açıklamalar

Uefa Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanşında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zalgiris'in teknik direktörü Vladimir Cheburin, mücadelenin sonucunu kestirmenin kolay olmadığını aktardı.

Vladimir Cheburin, RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında yarın oynanacak maça dair açıklamalarda bulundu.

"Bir futbol ülkesine geldiğimizin farkındayız. Bir futbolcunun başına böyle bir şans az sayıda gelir. Böyle bir yerde böyle bir takıma karşı mücadele edecek olmak, bizim için şans. Elimizden geleni göstererek en iyi skorla buradan ayrılmak istiyoruz."