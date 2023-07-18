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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

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Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris oldu. Zalgiris, Kuzey Makedonya'nın Struga takımını mağlup ederek Galatasaray ile eşleşmeye hak kazandı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 1. eleme turu rövanşları, Struga-Zalgiris karşılaşmasıyla başladı.

Kuzey Makedonya'nın Struga takımı, 0-0 biten ilk maçın rövanşında Zalgiris'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, Ibraimi'nin penaltıdan attığı golle 76. dakikada öne geçti. Fakat Zalgris, Kendysh'in 78 ve Radic'in (kendi kalesine) 84. dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Zalgiris böylece 2. eleme turunda Galatasaray ile eşleşti. Sarı-kırmızılılar, ilk maçı 26 Temmuz'da deplasmanda, 2 Ağustos'taki rövanşı ise sahasında oynayacak.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray Litvanya Struga Spor Haberler

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