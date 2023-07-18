Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi belli oldu

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundaki rakibi, Litvanya ekibi Zalgiris oldu. Zalgiris, Kuzey Makedonya'nın Struga takımını mağlup ederek Galatasaray ile eşleşmeye hak kazandı.