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Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın transfer gündemindeki Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Yusuf Demir ile Mathias Ross, İstanbul'a geldi.

İstanbul Havalimanı'na gelen Yusuf Demir ve Ross'u, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

İki futbolcunun yapılacak son görüşmelerin ardından Galatasaray'a imza atması bekleniyor.

Kariyerine Avusturya ekibi Rapid Wien'de başlayan Yusuf Demir, sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. 19 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon kiralık olarak İspanya ekibi Barcelona'da forma giydi.

Savunmanın ortasında görev yapan Danimarkalı 21 yaşındaki futbolcu Mathias Ross ise ülkesinin Aalborg takımında forma giyiyor.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

Mathias Ross Galatasaray Yusuf Demir İstanbul Spor Haberler

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