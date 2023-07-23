Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı futbolcu Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki forveti kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtlamayan Cedric Bakambu, "Merhaba Cimbom" demekle yetindi.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023