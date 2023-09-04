Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Tanguy Ndombele İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılanan futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması ve UEFA listesinde yer alması bekleniyor.