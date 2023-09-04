Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Tanguy Ndombele İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri tarafından karşılanan futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması ve UEFA listesinde yer alması bekleniyor.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü Fransız orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.
Londra'dan kalkan özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen 26 yaşındaki futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Geçen sezonu İtalya şampiyonu Napoli'de tamamlayan Ndombele'nin, kiralık olarak kadroya katılması ve Galatasaray'ın UEFA listesinde yer alması bekleniyor.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor