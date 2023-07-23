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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Zaha, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından bayraklarla ve meşalelerle karşılandı. Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Zaha, taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Fildişi Sahilli oyuncuyu, sarı-kırmızılı taraftarlar bayraklarla ve meşalelerle karşıladı.

Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Wilfried Zaha, taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor

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