Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi. Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen Zaha, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından bayraklarla ve meşalelerle karşılandı. Galatasaray atkılarıyla görüntü veren Zaha, taraftara üçlü çektirdi. Havalimanında herhangi bir açıklamada bulunmayan Zaha, ailesiyle birlikte kendisine ayrılan özel araçla alandan ayrıldı.