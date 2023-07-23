Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın transferi için başlattığı görüşmeler sonrası oyuncu İstanbul'a geldi. Zaha'nın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Wilfried Zaha, İstanbul'a geldi.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren Wilfried Zaha'nın transferi için başlattığı görüşmeler sonrası oyuncu İstanbul'a geldi. Galatasaray, bu transferi akşam saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Zaha, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaparken, karşılamaya yüzlerce Galatasaraylı taraftarlar da geldi. Kapıdan çıkışta boynuna sarı-kırmızılı atkı bağlanan Zaha, alana gelen taraftarlara üçlü çektirdi.

Başarılı futbolcu daha sonra ailesiyle birlikte kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Zaha'nın, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atması bekleniyor.

30 yaşındaki yıldız futbolcu 2022-2023 sezonunda Crystal Palace formasıyla 28 resmi maçta 7 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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