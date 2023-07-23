Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cedric Bakambu İstanbul'da
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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.
Özel uçakla gece Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.- İstanbul
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor