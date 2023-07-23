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Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cedric Bakambu İstanbul'da

Spor Haberleri

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Kongolu santrfor Cedric Bakambu, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla gece Atatürk Havalimanı'na gelen 32 yaşındaki futbolcu, Sarı-kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Cedric Bakambu Galatasaray İstanbul Spor Haberler

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