Galatasaray'ın transfer bombası: Tanguy Ndombele İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi. Sarı-kırmızılı ekipte transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Ndombele, sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne geldi.

Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Tanguy Ndombele, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı ekipte transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kala çalışmalar devam ediyor. Galatasaray, Tottenham forması giyen Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı. 26 yaşındaki Fransız orta saha sağlık kontrolünden geçmek ve resmi sözleşmeye imza atmak için Atatürk Havalimanı Özel Havacılık Terminali'ne geldi. Ndombele, sağlık kontrolü detayları ve sözleşmesi bu gece yetişirse UEFA listesinde yer alabilecek. Aksi takdirde 26 yaşındaki futbolcu Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında görev yapabilecek.