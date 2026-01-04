Haberler

Galatasaray'ın Trabzonspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray, yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa yarı finali için kamp kadrosunu duyurdu. Ismail Jakobs ve Victor Osimhen gibi önemli oyuncular kadroda yer almazken, yeni oyuncular dahil edildi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde yarın Gaziantep'te Trabzonspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen, kamp kadrosunda yer almadı. Ayrıca Wilfried Singo, Berkan Kutlu ve Yusuf Demir kafileye dahil edilmedi.

Galatasaray'ın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Uğurcan Çakır, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Ada Yüzgeç, Dağhan Kahraman, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Mario Lemina

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Şam'da SDG ile Suriye yönetimi arasında görüşmeler başladı

Türkiye'nin uyarıları işe yaradı! Komşuda beklenen görüşme başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
ABD'nin kaçırdığı Maduro'nun 3 farklı kıyafetle görüntülenmesi dikkat çekti

Saatler içinde 3 kıyafet değiştirdi, nedeni sonradan ortaya çıktı
İsyan edip tüm ekini bedava dağıttı, duyan çuval çuval topladı! Bir günde bitti

İsyan edip bedava dağıttı, duyan koştu! Çuval çuval topladılar
ABD'nin tehdidi İran'ın uykularını kaçırdı! İnterneti kestiler

Komşudan Trump'ın tehdidi sonrası dikkat çeken adım! Fişi çektiler
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog

İlk buluşmaya damga vuran diyalog
Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi

Süper Lig'de ayrılık! Ünlü teknik adamla vedalaşıldı