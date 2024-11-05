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Galatasaray'ın Tottenham Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu

Galatasaray'ın Tottenham Maçını Yönetecek Hakem Belli Oldu
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Tottenham ile karşılaşacak. Maçın hakemi Belçika'dan Lawrence Visser olacak. Mücadele 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynayacağı maçı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta müsabakasında Galatasaray, İngiltere temsilcisi Tottenham ile karşı karşıya gelecek. 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelede Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Simon Bourdeaud'hui olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Bram Van Driessche oturacak. Yardımcı VAR olarak da Jan Boterberg görev alacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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