Galatasaray'ın Torreira'sı Kocaelispor Maçında Sakatlandı

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, Kocaelispor maçında sakatlandı ve 64. dakikada yerini Gabriel Sara'ya bıraktı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşırken, sarı-kırmızılılarda Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira sakatlığından dolayı oyuna devam edemedi. Müsabakada sakatlık yaşayan Torreira'nın, saha içinde sağlık ekibinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyeceği bildirildi. Bunun üzerine Uruguaylı futbolcunun yerine 64. dakikada Gabriel Sara oyuna dahil oldu. - İSTANBUL