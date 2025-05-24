Galatasaray'ın Takım Otobüsüne Taşlı Saldırı

Galatasaray'ın Takım Otobüsüne Taşlı Saldırı
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Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynayan Galatasaray'ın takım otobüsü, maç öncesinde taşlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucunda otobüsün camı kırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe ile karşılan Galatasaray'ın takım otobüsü maç öncesi taşlı saldırıya uğradı.

Trendyol Süper Lig şampiyonu Galatasaray'ın, Göztepe ile oynayacağı maç öncesinde takım otobüsü taşlı saldırıya uğradı. Gürsel Aksel Stadı çevresinde gerçekleşen olayda, sarı-kırmızılı kafileyi taşıyan otobüse stat dışında bekleyen bir grup tarafından taş atıldı. Saldırı sonucunda, otobüsün üzerinde yer alan ve kulübün 1972 yılında kazandığı ilk yıldızı simgeleyen bölüme isabet eden taş, camı kırdı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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