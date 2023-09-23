Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş sakatlandı

Başakşehir maçında sakatlanan Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş, oyuna devam edemedi ve sol dizinin bandajlı olduğu görüldü.

- Kazımcan Karataş stattan sol dizi bandajlı ayrıldı

İSTANBUL - Başakşehir maçında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Galatasaray'ın sol beki Kazımcan Karataş, stattan sol dizi bandajlı olarak ayrıldı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların sol beki Kazımcan Karataş sakatlanarak oyuna devam edemedi. Maçın 26. dakikasında orta sahada Eden Karzev ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlanan Kazım'ın yerine daha sonra Kaan Ayhan oyuna dahil oldu.

20 yaşındaki futbolcunun stattan ayrılırken, sol dizinin bandajlı olduğu görüldü.