Galatasaray'ın sevgilisine UEFA'dan 4 maç ceza

2022 Dünya Kupası'nın H Grubu son maçında Uruguay ve Gana arasında oynanan ve Güney Amerika ülkesi Uruguay'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlanan karşılaşmanın sonunda hakeme yönelik itirazda bulunan 4 futbolcuya FIFA tarafından ceza verildi.

GRUBUN İÇİNDE MUSLERA'DA VAR

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera ile Jose Maria Gimenez'in maçın hakemi Daniel Siebert ile yaşadıkları tartışma nedeniyle 4 maç ceza verdi. Öte yandan olaylara karışan diğer isimler Edinson Cavani ve Diego Godin'e de 1'er maç ceza verildiği duyuruldu.

URUGUAY'A 1 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI VEERİLDİ

Cezalarını milli takımda çekecek olan futbolcular, ayrıca 20 bin İsviçre Frangı ceza yedi. Uruguay Futbol Federasyonu da 50 bin İsviçre Frangı para cezasının yanı sıra bir iç saha maçında seyirci kısıtlaması cezası aldı.