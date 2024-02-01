Üye Girişi
Haberler

Galatasaray'ın Samsunspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Okan Buruk'un seçtiği 24 kişilik kadro İstanbul'dan Samsun'a hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve maçın oynanacağı Samsun'a hareket etti. Sarı-kırmızılıların 24 kişilik Samsunspor maçı kamp kadrosu da belli oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un, Samsunspor müsabakası kamp kadrosuna aldığı futbolcular şöyle:

"Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Galatasaray Samsunspor Samsun Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mart hangi burç? 8 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Sekiz) 8 Mart yükseleni ne? 8 Mart burcu hangisi? 8 Mart burç özellikleri neler? 7 Mart hangi burç? 7 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Yedi) 7 Mart yükseleni ne? 7 Mart burcu hangisi? 7 Mart burç özellikleri neler? 6 Mart hangi burç? 6 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Altı) 6 Mart yükseleni ne? 6 Mart burcu hangisi? 6 Mart burç özellikleri neler? 5 Mart hangi burç? 5 Mart'ta doğanların burcu nedir? (Beş) 5 Mart yükseleni ne? 5 Mart burcu hangisi? 5 Mart burç özellikleri neler? 4 Mart hangi burç? 4 Mart'ta doğanların burcu nedir? 4 Mart yükseleni ne? 4 Mart burcu hangisi? 4 Mart burç özellikleri neler? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama geliyor? Rüyada ölü birini görmek ne demek? Rüyada ölmüş birini görmek? Amvas Vebası nedir? İslam tarihindeki ilk salgın Amvas Vebası nasıl başladı, ne zaman bitti? Amvâs Vebası nasıl aşıldı? 3 Mart hangi burç? 3 Mart'ta doğanların burcu nedir? 3 Mart yükseleni ne? 3 Mart burcu hangisi? 3 Mart burç özellikleri neler? Galatasaray'ın kadrosunda kimler yok? Aldatmak canlı izle! 2 Şubat ATV Aldatmak 56. bölüm canlı izle! Aldatmak son bölümde neler oldu? ATV canlı izle! Ramazan hocanın katili tutuklandı mı? Ramazan Pişkin'in katili kim? 2 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 2 Şubat Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 2 Şubat Cuma Hutbesi! 2 Mart hangi burç? 2 Mart'ta doğanların burcu nedir? 2 Mart yükseleni ne? 2 Mart burcu hangisi? 2 Mart burç özellikleri neler? 1 Mart hangi burç? 1 Mart'ta doğanların burcu nedir? 1 Mart yükseleni ne? 1 Mart burcu hangisi? 1 Mart burç özellikleri neler? Kocaeli fabrika rehin olayı nedir? Olay nerede oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title