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Galatasaray'ın şampiyonluk zaferi Isparta'da coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluk zaferi Isparta'da coşkuyla kutlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan ederken, Ispartalı sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. Galatasaray'ın şampiyonluk zaferi Isparta'da coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, 23. şampiyonluğunu ilan ederken, Ispartalı sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı. Mimar Sinan Caddesi'nden başlayarak konvoy oluşturan vatandaşlar 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında şampiyonluğu kutladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin birçok noktasında renkli görüntüler oluşturdu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Isparta Haberler

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