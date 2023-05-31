Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçaklı kavga

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçaklı kavga

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesi ile şampiyon olması kesinleşti. Ankara'da kutlama yapan taraftarlar trafikte döner bıçaklı kavgaya karıştı. Olay yerinde bulunan bekçiler hızla müdahale etti.

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında döner bıçaklı kavga

ANKARA - Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından Ankara'da kutlama yapan taraftarlar trafikte döner bıçaklı kavgaya karıştı.

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü yenmesi ile şampiyon olması kesinleşti. Ankara'da oynanan maçın ardından taraftarlar kutlama yapmak için sokaklara çıktı. Galatasaray taraftarları kutlama yaparken trafikte bulunan bir araç sürücüsü ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile kavgaya dönüşen olayda taraftarlar sürücüyü araçtan indirmek istedi ve otomobile saldırdı. Otomobil sürücüsü ise aracından döner bıçağı ile inerek karşılık verdi. Olay yerinde bulunan bekçiler hızla bıçaklı saldırgana müdahale etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Ankara kavga Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title