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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçakla yaralandı

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında bir taraftar bıçakla yaralandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın Kayseri'deki şampiyonluk kutlamalarında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın Kayseri'deki şampiyonluk kutlamalarında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Kocasinan İlçesi Ahmet Paşa Caddesi'nde kutlamalara katılan sarı-kırmızılı 2 taraftar grubu arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraftarlardan A.S.G. (16) sırtından bıçakla yaralandı.

Yaralı taraftar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Kayseri Spor Haberler

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