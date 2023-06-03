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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Kilis'te devam ediyor

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları Kilis'te devam ediyor

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu olması üzerine başlayan şampiyonluk kutlamaları Kilis'te devam ediyor.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu olması üzerine başlayan şampiyonluk kutlamaları Kilis'te devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, ligin tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti. Kilis Ultraslan taraftar grubu üyeleri tarafından şampiyonluk coşkuyla kutlandı. Recep Tayyip Erdoğan Meydanında toplanan taraftarlar ve Ultraslan grubu meşaleler yakıp gönüllerince eğlenerek şampiyonluğu bir kez daha kutladı.

Kilis'te bu kadar büyük bir şampiyonluk sevincinin olmadığını ifade eden Kilis Ultraslan Taraftar Grubu İl temsilcisi Selim Özmen, yaptığı açıklamada, "Depremden ötürü bu zor süreçten sonra halkımızı bir nebze güldürebilmek ve eğlendirebilmek hedefiyle böyle bir geceyi organize ettik. Normalde Galatasaray'ın şampiyonluğundan sonra böyle büyük galalar yapmıyorduk. Bu büyüklükte büyük bir şampiyonluk sevinci ve görülmemiş organizasyonlara imza attık.Galatasaray taraftarının ayaklarına sağlık" diye konuştu. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Kilis Spor Haberler

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