Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları İzmir'de

Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından İzmir'de şampiyonluğu kutluyor. Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı. Polis de meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.

İzmir'de Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Spor Toto Süper Lig'de mutlu sona ulaşmasının ardından şampiyonluğu kutluyor.

Galatasaray'ın, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek şampiyonluğu garantilemesi sonrası Gündoğdu ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, bayraklar ve meşalelerle şampiyonluğu kutladı.

Galatasaraylı taraftarlar, Gündoğdu Meydanı'nda teknik direktör Okan Buruk ve bugün iki gol atan Mauro Icardi lehine tezahürat da yaptı.

Şampiyonluk marşları söyleyen ve bayraklarıyla konvoya katılan taraftarlar Alsancak semtindeki sokak ve caddeleri doldurdu.

Polis de meydanlarda güvenlik önlemleri aldı.