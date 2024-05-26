Galatasaray'ın şampiyonluğu Tekirdağ'da kutlandı
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte Tekirdağ'daki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla birlikte Tekirdağ'daki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı..
Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki sarı-kırmızılı taraftarlar, sokağa dökülerek şampiyonluk sevinçlerini doyasıya yaşadı.
Galatasaray taraftarı, konvoy yaparak Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Toplanan kalabalık, konfeti patlatıp meşaleler yakarak, takımlarının bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de alanda güvenlik önlemi aldı. - TEKİRDAĞ