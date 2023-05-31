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Galatasaray'ın şampiyonluğu Taşova'da coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Taşova'da coşkuyla kutlandı

Spor Haberleri

Galatasaray, Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu oldu. 23'üncü şampiyonluğu Amasya'nın Taşova ilçesinde coşkuyla kutlandı. Taraftarlar şehir turu atıp sloganlar attı, meşale yakıp havai fişekler patlattılar.

Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 yenerek 2022-2023 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu Amasya'nın Taşova ilçesinde coşkuyla kutlandı. Galatasaray taraftarları maçın ardından sarı-kırmızı bayrakla süsledikleri araçlarıyla şehir turu atıp şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Atatürk Bulvarı üzerinde yürüyüş yapan taraftarlar ilçe meydanında toplanarak slogan attılar. Ellerine aldıkları Türk bayrakları ve Galatasaray bayraklarıyla şampiyonluk sevinci yaşayan taraftar meşale yakıp havaiyi fişek attılar. Röportaj sırasında tüm taraftarlar araya girerek tezahürat yaptı.

Büyük sevinç yaşayan taraftarlardan Eren Özgen, "Galatasaray'ın 23'üncü şampiyonluğu Türk milletine hayırlı olsun" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Amasya Taşova Spor Haberler

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