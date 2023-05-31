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Galatasaray'ın şampiyonluğu Şanlıurfalıları sokağa döktü

Galatasaray'ın şampiyonluğu Şanlıurfalıları sokağa döktü

Spor Haberleri

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi Şanlıurfalıları sokağa döktü. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Şanlıurfa'da büyük bir sevinçle karşılandı.

Galatasaray'ın, Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesi Şanlıurfalıları sokağa döktü.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Şanlıurfa'da büyük bir sevinçle karşılandı. Maçın son düdüğünden sonra formalarını giyip ellerine takımlarının renklerini taşıyan bayrakları alan taraftarlar, sokak ve meydanlara akın etti. Kısa sürede sayıları binleri aşan taraftarlar, sloganlar atarak erken gelen şampiyonluğu kutladı. Davul zurna eşliğinde halay çeken taraftarlar, meşale yakarak kentin değişik yerlerinde ise havai fişek gösterileri düzenlendi. Araçlarıyla şehir turu atan taraftarlar, büyük bir mutluluk yaşadı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Şanlıurfa Spor Haberler

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