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Galatasaray'ın şampiyonluğu Osmaniye'de de kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Osmaniye'de de kutlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederken, deprem bölgesi Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Osmaniye'de de kutlandı

OSMANİYE - Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan ederken, deprem bölgesi Osmaniye'de sarı-kırmızılı taraftarlar büyük coşku yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu 6 Şubat depreminde ağır hasar alan Osmaniye'nin caddelerinde kutlamaya başladı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarda şehrin merkezindeki olan Dr. Devlet Bahçeli Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Osmaniye Spor Haberler

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