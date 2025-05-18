Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı

GALATASARAY'ın şampiyonluğu ilan etmesi Kocaeli'de coşkuyla kutladı. Şampiyonluk kutlamalarına katılan bir Fenerbahçe taraftarını Galatasaray taraftarı sarılarak teselli etti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sarı kırmızlı taraftarlar sokak ve caddelere indi. Cumhuriyet caddesinde araçlarıyla konvoy oluşturan tarafları pencereden çıkardıkları sarı-kırmızılı bayrakları sallayıp, korna çalarak şampiyonluğu kutladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARI TESELLİ ETTİ

Öte yandan, bir Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray'lı arkadaşının aracıyla katıldı. Öte yandan, bir Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlamalarına Galatasaraylı arkadaşının aracıyla katıldı. Konvoy sırasında aracın penceresinden dışarı çıkıp buruk bir ifadeyle, derin bir iç çekerek kutlamaları izleyen Fenerbahçe taraftarını, çevreden geçerken fark eden bir Galatasaray taraftarı sarılarak teselli etti.