Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı

Galatasaray'ın Şampiyonluğu Kocaeli'de Coşkuyla Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesiyle Kocaeli'de büyük bir kutlama gerçekleştirdi. Kutlamalara katılan bir Fenerbahçe taraftarı ise Galatasaraylı bir arkadaşının aracında buruk bir şekilde kutlamaları izlerken, Galatasaray taraftarının ona sarılarak teselli etmesi dikkat çekti.

GALATASARAY'ın şampiyonluğu ilan etmesi Kocaeli'de coşkuyla kutladı. Şampiyonluk kutlamalarına katılan bir Fenerbahçe taraftarını Galatasaray taraftarı sarılarak teselli etti.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında RAMS Park'ta konuk ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup ederen Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitiş düdüğüyle Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sarı kırmızlı taraftarlar sokak ve caddelere indi. Cumhuriyet caddesinde araçlarıyla konvoy oluşturan tarafları pencereden çıkardıkları sarı-kırmızılı bayrakları sallayıp, korna çalarak şampiyonluğu kutladı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARI TESELLİ ETTİ

Öte yandan, bir Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlamalarına Galatasaray'lı arkadaşının aracıyla katıldı. Öte yandan, bir Fenerbahçe taraftarı şampiyonluk kutlamalarına Galatasaraylı arkadaşının aracıyla katıldı. Konvoy sırasında aracın penceresinden dışarı çıkıp buruk bir ifadeyle, derin bir iç çekerek kutlamaları izleyen Fenerbahçe taraftarını, çevreden geçerken fark eden bir Galatasaray taraftarı sarılarak teselli etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme

Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme

Geceye damga vuran görüntü
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir

Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
Ünlü zincir markette bozuk ürün skandalı! 3 şube kapatıldı

Ünlü market zincirinde skandal! 3 şubenin kapısına mühür vuruldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti

Gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor

Skandal sözleri için harekete geçildi! İşte istenen ceza
Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti

Oğlu kanseri yenen babanın isteği sonrası belediye harekete geçti
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler

Köy meydanında karı-kocaya kanlı infaz
İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya 'kovuldun' mesajı verdiğini yazdı

Netanyahu'ya açık ve net 'kovuldun' mesajı
CHP lideri Özel kız isteme merasimi için gittiği evde görüntülendi

Özel'i karşısında gören kadın telefona sarıldı: Ne haber iyi misin?
Rusya, Baltık Denizi'nde Yunanistan'a ait petrol tankerine el koydu

Rusya o ülkenin petrol tankerine el koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.