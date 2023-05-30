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Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1'lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Kayseri'de de kutlandı. Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray müsabakayı 4-1'lik skorla kazandı. Galatasaray bayraklarını eline alan Kayseri'deki Galatasaray taraftarları araçlarıyla ve yaya olarak Cumhuriyet Meydanı'na gelip tezahüratlarda bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Kayseri'de de kutlandı

İlyas KAPLAN ' Furkan KAVUKLU/KAYSERİ (DHA) ' Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 4-1'lik sonuçla mağlup ederek şampiyon oluşu Kayseri'de de kutlandı.

Süper Lig'in 36'ncı haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray müsabakayı 4-1'lik skorla kazandı. Galatasaray, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, Kayseri'de de sarı kırmızılı taraftarlar sokağa çıkarak şampiyonluğu kutladı. Galatasaray bayraklarını eline alan Kayseri'deki Galatasaray taraftarları araçlarıyla ve yaya olarak Cumhuriyet Meydanı'na gelip tezahüratlarda bulundu. Daha sonra Sivas Caddesi'nde araçlarla ve yaya olarak tur atan sarı kırmızılı taraftarlar oradan dağıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Kayseri Spor Haberler

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