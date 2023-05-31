Galatasaray'ın şampiyonluğu Karaman'da coşkuyla kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle Karaman'da taraftarlar kutlama için sokaklara çıktı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın ederek şampiyonluklarını doyasıya kutladı. Polis ekipleri kutlamaların güvenliği için önlem aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın, sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesiyle Karaman'da taraftarlar kutlama için sokaklara çıktı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün hemen ardından Karaman'da sarı-kırmızılı taraftarlar, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na akın ederek şampiyonluklarını doyasıya kutladı. Ellerinde meşale, bayraklar ve tezahüratlarla şehir turu atan sarı-kırmızılılar, kentin birçok noktasında bir araya gelerek marşlar söyledi ve görsel şölen oluşturdu. Araçlarıyla trafiğe çıkan vatandaşlar ise şehir merkezinde uzun kuyruklar oluşturarak Galatasaray marşları çaldılar. Kutlamalar dolayısıyla polis ekipleri kentin birçok noktasında güvenlik önlemi aldı.

Şampiyonluk kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti. - KARAMAN

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023