Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Şampiyonluk Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Gümüşhane'ne coşkuyla kutlandı

GÜMÜŞHANE - Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk Gümüşhane'de coşkuyla kutlandı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğu garantiledi. Maçın son düdüğünün ardından taraftarlar şampiyonluğu Gümüşhane caddelerinde kutlamaya başladı.

Sarı-kırımızılı taraftarlar, ellerinde meşale ve bayraklarla tezahüratlarda bulunurken, araç konvoylarıyla şehir turu attılar.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023