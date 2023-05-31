Galatasaray'ın şampiyonluğu Çorum'da kutlandı

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Çorum'da kutlandı. Çorumlu taraftarlar, sarı-kırmızı formaları, meşale ve bayraklar ile tezahüratlar eşliğinde Gazi Caddesi'nden Saat Kulesi'ne yürüdü. Araç konvoylarının da kornalarla eşlik ettiği taraftar grubu, Kadeş Meydanı'nda toplanarak sarı-kırmızılı ekibin 23. şampiyonluğunu kutladı.