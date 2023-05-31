Galatasaray'ın şampiyonluğu Çorum'da kutlandı
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Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Çorum'da kutlandı. Çorumlu taraftarlar, sarı-kırmızı formaları, meşale ve bayraklar ile tezahüratlar eşliğinde Gazi Caddesi'nden Saat Kulesi'ne yürüdü. Araç konvoylarının da kornalarla eşlik ettiği taraftar grubu, Kadeş Meydanı'nda toplanarak sarı-kırmızılı ekibin 23. şampiyonluğunu kutladı.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Çorum'da kutlandı.
Bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Çorumlu taraftarları, sarı-kırmızı formaları, meşale ve bayraklar ile tezahüratlar eşliğinde Gazi Caddesi'nden Saat Kulesi'ne yürüdü.
Araç konvoylarının da kornalarla eşlik ettiği taraftar grubu, Kadeş Meydanı'nda toplanarak sarı-kırmızılı ekibin 23. şampiyonluğunu kutladı.
Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023