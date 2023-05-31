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Galatasaray'ın şampiyonluğu Çorum'da kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Çorum'da kutlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Çorum'da kutlandı. Çorumlu taraftarlar, sarı-kırmızı formaları, meşale ve bayraklar ile tezahüratlar eşliğinde Gazi Caddesi'nden Saat Kulesi'ne yürüdü. Araç konvoylarının da kornalarla eşlik ettiği taraftar grubu, Kadeş Meydanı'nda toplanarak sarı-kırmızılı ekibin 23. şampiyonluğunu kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Çorum'da kutlandı.

Bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın Çorumlu taraftarları, sarı-kırmızı formaları, meşale ve bayraklar ile tezahüratlar eşliğinde Gazi Caddesi'nden Saat Kulesi'ne yürüdü.

Araç konvoylarının da kornalarla eşlik ettiği taraftar grubu, Kadeş Meydanı'nda toplanarak sarı-kırmızılı ekibin 23. şampiyonluğunu kutladı.

Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Spor

MKE Ankaragücü Galatasaray Çorum Spor Haberler

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