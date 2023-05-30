Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Ardahan'da sokaklara akın etti. Kongre Caddesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklarla ve otomobilleriyle konvoy yaparak cadde boyunca tur attılar. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Ardahan'da coşkuyla kutlandı

ARDAHAN - Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Ardahan'da sokaklara akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ardahan'da Kongre Caddesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklarla ve otomobilleriyle konvoy yaparak cadde boyunca tur attılar.

Meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023