Galatasaray'ın şampiyonluğu Ardahan'da coşkuyla kutlandı
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Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Ardahan'da sokaklara akın etti. Kongre Caddesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklarla ve otomobilleriyle konvoy yaparak cadde boyunca tur attılar. Meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.
- Galatasaray'ın şampiyonluğu Ardahan'da coşkuyla kutlandı
ARDAHAN - Süper Lig'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu garantilemesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarlar, Ardahan'da sokaklara akın etti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Ardahan'da Kongre Caddesi'nde sarı-kırmızılı taraftarlar, ellerinde bayraklarla ve otomobilleriyle konvoy yaparak cadde boyunca tur attılar.
Meşaleler yakan taraftarlar, tezahüratlarda bulundu.
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023