Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da kutlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Antalya'da kutlandı. Taraftarlar, Cumhuriyet Meydanı ve bazı caddelerde toplanarak şampiyonluk sevincini yaşadılar.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesi, Antalya'da kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı ve bazı caddelerde toplanan taraftar, aralıklarla etkili olan sağanağa rağmen takımlarının marşlarını söyleyerek, bayrak sallayarak şampiyonluk sevincini yaşadı.

Araçları ile konvoy oluşturan sarı-kırmızılı taraftar grubu, tezahüratlar eşliğinde şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Bazı taraftar, havai fişek gösterisi yaptı, meşaleler yaktı, davul zurna çalarak halay çekti.

Polis ekipleri, kent genelinde geniş güvenlik önlemi aldı.