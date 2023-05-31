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Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da coşkuyla kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da coşkuyla kutlandı

Spor Haberleri

Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nü dört golle mağlup edip şampiyonluğunu erken ilan eden Galatasaray, tüm ülkede olduğu gibi Antalya'da taraftarlarını sokağa döktü. Maçın bitiş düdüğünün ardından sokağa çıkan taraftarlar üzerlerinde Galatasaray formaları, ellerinde bayrakları ile kornalar eşliğinde konvoy yaparken buluşma adresleri Cumhuriyet Meydanı oldu.

- Galatasaray'ın şampiyonluğu Antalya'da coşkuyla kutlandı

ANTALYA - Spor Toto Süper Ligde Ankaragücü'nü dört golle mağlup edip şampiyonluğunu erken ilan eden Galatasaray, tüm ülkede olduğu gibi Antalya'da taraftarlarını sokağa döktü. Maçın bitiş düdüğünün ardından sokağa çıkan taraftarlar üzerlerinde Galatasaray formaları, ellerinde bayrakları ile kornalar eşliğinde konvoy yaparken buluşma adresleri Cumhuriyet Meydanı oldu.

Kendin farklı bölgelerinden araçlarla ve yürüyerek Cumhuriyet Meydanına gelen sarı kırmızılı taraftarlar burada ellerinde meşaleler, davullar ve müzik eşliğinde dans edip şampiyonluğu kutladılar. Aynı anda Kültür ve Uncalı mahallelerinde de toplanan kalabalık da 23'üncü şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Galatasaray Ankaragücü Antalya Spor Spor Haberler

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