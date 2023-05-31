Galatasaray'ın Şampiyonluğu Ankara'da Kutlandı

SPOR Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın 2022-2023 sezonu şampiyonluğunu ilan etmesini sarı kırmızılı taraftarlar Ankara'da coşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray sahadan 4-1'lik skorla galip ayrıldı. Galatasaray bu skorla ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğu garantiliyerek 23'üncü şampiyonluğunu ilan etti. Maçın bitimiyle beraber sarı kırmızılı takımın taraftarları Güvenpark'ta toplandı. Hep bir ağızdan Galatasaray marşını söyleyen taraftarlar, daha sonra uzun süre takımları lehine tezahüratta bulundu. Bazı taraftarların yanlarında getirdikleri meşaleleri yakması ve havai fişekleri fırlatması kutlamalarda renkli görüntülerin yaşanmasını sağladı. Çeşitli semtlerden araçlarıyla Kızılay Meydanı'na gelen çok sayıda taraftar da kornalar eşliğinde takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Kutlamalar nedeniyle Kızılay Meydanı'na çıkan Atatürk, Gazi Mustafa Kemal ve Ziya Gökalp bulvarları üzerinde zaman zaman trafikte yoğunluk yaşandı. Kutlamalar nedeniyle Kızılay'da çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı? — Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023